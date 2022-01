Groźny wypadek w kopalni. 38-letni górnik KWK Pniówek został ciężko ranny. Lądował helikopter LPR

38-letni górnik poszkodowany w wypadku w KWK Pniówek. Mężczyzna ma złamane podudzia. To pierwszy wypadek w górnictwie w tym roku

To nie była spokojna szychta w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni KWK Pniówek. We wtorek, 11 stycznia, około godziny 17:00 pod ziemią doszło do groźnego wypadku. - Do zdarzenia doszło w ścianie B6 w pokładzie 404/2 - informuje Sławomir Starzyński, rzecznik prasowy JSW.

W wypadku ucierpiał 38-letni górnik. Mężczyzna doznał złamania lewego i prawego podudzia. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że 38-latek wymagał hospitalizacji.