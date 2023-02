Groźny wypadek w Miasteczku Śląskim. Poszkodowana 33-latka trafiła do szpitala. Kierowca fiata prowadził bez prawa jazdy

Wypadek w Miasteczku Śląskim

Do zdarzenia doszło wczoraj w Miasteczku Śląskim, na skrzyżowaniu ulicy Sztolniowej z ulicą Wspólną, gdzie zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Po przyjęciu zgłoszenia dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach skierował na miejsce najbliższy patrol ruchu drogowego.

Poszkodowana 33-latka zabrana do szpitala

Funkcjonariusze wyłączyli skrzyżowanie z ruchu. Na miejscu pracowali również strażacy i ratownicy medyczni. W wyniku wypadku poszkodowana została kierująca osobowym renault 33-letnia mieszkanka Miasteczka Śląskiego, która została zabrana przez karetkę pogotowia do szpitala. Jej samochód zderzył się z osobowym fiatem.

Kierowca bez uprawnień

Jak się okazało, kierujący fiatem 63-letni mieszkaniec Tarnowskich Gór nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, za co odpowie teraz przed sądem. Tarnogórscy śledczy zajęli się już wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności i przyczyn wypadku. Policjanci zauważają, że poprawiająca się w ostatnim czasie pogoda wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo na drodze, jednak nie zwalnia to z zachowania czujności i zdrowego rozsądku podczas jazdy.