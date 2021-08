Groźny wypadek w Rudzie Śląskiej na "zakręcie mistrzów" DTŚ. Kobieta dwa razy uniknęła śmierci

We wtorek, 24 sierpnia, na "zakręcie mistrzów" na DTŚ w Rudzie Śląskiej kobieta, która jechała toyotą nie zapanowała nad swoim pojazdem i wpadła w poślizg. Samochodem obróciło i wjechał w pas zieleni, a następnie odbił się tak, że stanął w przeciwną stronę do kierunku jazdy.

Na nagraniu widać, że niektórzy kierowcy zwalniają i włączają światła awaryjne. Wiele samochodów jednak po prostu przejeżdża obok odwróconego auta. Toyota stoi tyłem do kierunku jezdni na łuku drogi na tzw. "zakręcie mistrzów" na prawym pasie w kierunku Katowic.

Kobiecie nic się nie stało i wysiadła z auta. Na szczęście w trakcie poślizgu na drodze nie było innych aut, więc nie doszło do żadnego zdarzenia z innym pojazdem.

Co powinni zrobić kierowcy, którzy widzą zdarzenie drogowe?

Do tego drugiego zdarzenia mogło nie dojść, jeżeli kierowcy, którzy widzieli pierwszy poślizg odpowiednio by zareagowali. Pamiętajmy, ze jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy osobie poszkodowanej. W pierwszej kolejności trzeba jednak zadbać też o własne bezpieczeństwo.