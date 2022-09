Grubiorz i zabawa w klimacie lat 60., czyli Industriada w Czerwionce-Leszczynach. Zobaczcie zdjęcia

Po szychcie. Czas na fajrant! - to hasło tegorocznej Industriady, która w sobotę, 3 września, odbywa się na zabytkowym osiedlu familoków w Czerwionce-Leszczynach. Organizatorzy zaprosili mieszkańców do wspólnej podróży do świata tradycji środowisk robotniczych, do czasów kiedy celebracja czasu wolnego była prawdziwym majstersztykiem. A jak widać po ilości przybyłych mieszkańców, tego im było trzeba!