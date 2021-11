Grupa Kolorowych Aptek zamknięta w Sosnowcu. Mieszkańcy muszą wykupić swoje recepty lub te przepadną

Kolorowe Apteki w Sosnowcu zostaną zamknięte

W Sosnowcu zamknięto apteki wchodzące w skład Kolorowych Aptek. O tym fakcie poinformowali nas mieszkańcy.

- Skontaktowali się ze mną pracownicy apteki. Okazało się, że ta zostanie zamknięta, bo zmienił się właściciel. W związku z tym, że mam rozpoczętą roczną receptę na leki, zapytano mnie czy będę chciał je wykupić - mówi nam mieszkaniec Sosnowca, który dodaje, że musiałby wydać ogromną kwotę pieniędzy, żeby wykupić całość leków, która na ten moment nie jest mu jeszcze potrzebna.

W związku z tym recepta może przepaść, a sosnowiczanin musi ponownie udać się do swojego lekarza, by wypisano kolejną receptę na te same leki, mimo że poprzednia nie została w całości zrealizowana.