Grypa szaleje na Śląsku, 32 tys. nowych zachorowań, najwięcej od 9 lat. Jak odróżnić grypę od przeziębienia? Sprawdź nasze porady! To ważne! Jacek Bombor

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w okresie od 8 stycznia do15 stycznia 2023 r do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego zgłoszono 32 tysiące 467 przypadków zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne, w tym 11 tysięcy 112 u dzieci do lat 14! Chorujemy, bo lekceważymy często objawy. A grypa to nie to samo co przeziębienie. Oto 11 porad które pomogą Wam odróżnić grypę od przeziębienia. CZYTAJCIE W NASZEJ GALERII