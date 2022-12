Grypa szaleje na Śląsku. Choruje już kilkadziesiąt tysięcy osób. W całym kraju blisko 270 tys. zachorowań tygodniowo

Grypa szaleje na Śląsku. Podobnie jest w na terenie całego kraju

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że w okresie od 01.12.2022 r. do 07.12.2022 r. do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego zgłoszono 26968 przypadków zachorowań na grypę i przypadki grypopodobne, w tym 13980 u dzieci do lat 14.

Z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny wynika, że w tym sezonie już ponad milion Polaków zachorowało na grypę lub choroby grypopodobne.