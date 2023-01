Grzech to zjeść i grzech nie spróbować! Bezowe Grzeszki i inne słodkości pogrążą Twoje postanowienia o rzuceniu słodyczy. Tylko spójrzcie!

Zaczęło się od bezy na urodziny córek. Pasja jaworznianki, Agnieszki Kosman przerodziła się w pomysł na sprzedaż witrynkową.

Wszystkie pyszne cuda, jakie możecie obejrzeć na fotkach nie są, jak można mniemać dziełem artysty plastyka - cukiernika.

Autorka wypieków odżegnuje się od określania jej jako artystki, chociaż trudno tego nie czynić, spoglądając na efekt jej pracy. To po prostu jaworznianka, piękna kobieta z pasją do wypieków, która pewnego dnia stanęła przed koniecznością stworzenia bezy na urodziny córek.

- Od zawsze pasjonowało mnie gotowanie i spędzanie czasu w kuchni. Improwizacja i smakowanie dań to jest to, co uwielbiam najbardziej. Jednak pieczeniem zajmuję się dopiero od kilku lat - opowiada Agnieszka Kosman, założycielka Pracowni Cukierniczej Bezowe Grzeszki z Jaworzna. - Zaczęło się to z potrzeby zamówienia bezy na imprezę urodzinową córek. Z uwagi na brak takiej możliwości, postanowiłam sama ją upiec. I tak rozpoczęła się moja przygoda z wypiekami. Zostałam nadworną Cukierniczą w rodzinie i gronie znajomych - wspomina pani Agnieszka.