Grzęda Mirowsko-Bobolicka, szlak między zamkami Mirów i Bobolice otwarty dla turystów

- Grzęda Mirowsko-Bobolicka, to teren położony pomiędzy zamkami Mirów i Bobolice, od wieków przynależny do tychże zamków. Stanowił zawsze jedną całość wraz z zamkami, od zachodniej strony przecięty Królewskim Traktem Zamkowym (dzisiejsza gminna droga asfaltowa łącząca Mirów z Bobolicami), stanowiącym szlak kupiecki prowadzący z Krakowa do Częstochowy - informuje Jarosław W. Lasecki.