Grzegorz Drygała nowym dyrektorem Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

– Wybór w drodze konkursu to silny mandat do realizacji nowej wizji, w której jest miejsce na kontynuację tego, co w PKZ-ecie już jest dobre – mówi o wyborze Grzegorza Drygały prezydent Marcin Bazylak.

– Zabytkowy gmach Pałacu Kultury Zagłębia jest architektoniczną wizytówką Dąbrowy Górniczej. Moją ambicją jest, by prowadzona w nim działalność stała się także kulturalną wizytówką miasta. Chcę, aby PKZ był postrzegany jako instytucja przyjazna, otwarta, inspirująca, dbająca o tradycje, a jednocześnie nowoczesna – mówi Grzegorz Drygała.

Nowy dyrektor zamierza mocno stawiać na edukację artystyczną i kulturalną. Chce także zachować lub przywrócić w nowej formie wydarzenia kulturalne, które przez lata tworzyły wizerunek instytucji. Mowa m.in. o realizowanym w latach 2007–2012 „Świecie małego dziecka”.

– Chciałbym wzmocnić i nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi, szkołami oraz innymi instytucjami kultury, nie tylko z Dąbrowy Górniczej – dodaje Grzegorz Drygała.