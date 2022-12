Grzegorz Krychowiak - Najlepsze i najbardziej ekstrawaganckie stylizacje polskiego reprezentanta. Wiedzieliście, że piłkarz to taki modniś?

Grzegorz Krychowiak urodził się 29 stycznia 1990 roku w Gryficach. To polski piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w saudyjskim klubie Al-Shabab, do którego jest wypożyczony z FK Krasnodar. Tak samo jak każdy z nas, chętnie oddaje się swoim pasjom, którymi są moda i fotografia. Piłkarz otworzył nawet butik z garniturami dla mężczyzn, które często można podziwiać na jego Instagramie. Zobaczcie sami!

Ekstrawagancki styl Grzegorza Krychowiaka

Jedni mogą pamiętać, inni mniej - swego czasu Grzegorz Krychowiak w futrze podbijał wszystkie portale plotkarskie. Co było powodem? Reprezentant w swojej szafie posiada naprawdę imponującą kolekcją puchatych okryć wierzchnich. Uwielbia również garnitury – podobno ma ich ponad 50 w swojej prywatnej szafie. Bardzo często pokazuje się w szytych na miarę marynarkach dwurzędowych w stylu Hollywood lat 20. i 30. Zawsze pojawia się też odpowiednio dobrana do koszuli poszetka. By czasem odejść od klasyki, Krychowiak nie stroni od krzykliwych kolorów czy wzorzystych materiałów. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych piłkarzy reprezentacji. Wyjątkowe stylizacje zapewniły sportowcowi miano polskiego fashionisty.