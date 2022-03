Grzegorz Matusiak - aktywność w Sejmie i najważniejsze informacje

Kim jest Grzegorz Matusiak?

wiek: 61

wykształcenie: wyższe

Grzegorz Matusiak inżynierem, samorządowcem i posłem na Sejm IX kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Urodził się 24 lutego 1961 roku w Jaworznie. Dołączył do NSZZ "Solidarność" w 1989 roku. Należał do Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów, a potem wszedł do do Prawa i Sprawiedliwości.