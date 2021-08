Grzyb z Australii rozplenia się w Beskidach. To okratek australijski. "Palce diabła" śmierdzą i wyglądają niesamowicie TK

Okratek australijski charakteryzuje się niespotykanym kształtem. Przypomina on macki ośmiornicy, czy też rozgwiazdę. Przez niektórych jest nazywany również "palcami diabła".

Australijski grzyb rozplenia się w Beskidach i okropnie śmierdzi. To okratek australijski, czy też kwiatowiec australijski, nazywany również przez grzybiarzy "palcami diabła'. Jak wygląda ten niesamowity okaz, który przywędrował do Polski z Australii? Przypomina on rozgwiazdę, czy też macki ośmiornicy. Czy ten grzyb należy do niebezpiecznych? Przeczytaj, co powinieneś wiedzieć o okratku australijskim.