Grzybobranie 2021 w pełni? Wysyp grzybów na horyzoncie ZDJĘCIA Po te grzyby wystarczy się schylić. Internauci chwalą się zbiorami

Apetyty grzybiarzy pobudza pogoda, która po suchym okresie w końcu zafundowała nam trochę deszczu. Czym to pachnie? Grzybiarze dobrze wiedzą i coraz śmielej udają się na grzybobranie.

Koniec sierpnia i wrzesień to czas, w którym wypady na grzyby mogą okazać się szczególnie owocne. Już swoimi zbiorami chwalą się coraz śmielej internauci w mediach społecznościowych. Ich okazy obejrzysz w galerii zdjęć.

Idziesz na grzyby do lasu? Pamiętaj o tym

Przed wyprawą do lasu pamiętaj o tym, że trzeba się do niej należycie przygotować. Każdy grzybiarz wie, że warto ze sobą zabrać nożyk do odcinania grzybów i ich oczyszczania.

Do zbierania grzybów najlepiej sprwdzi się wiklinowy koszyk, który jest zdecydowanie lepszym wyborem od foliowych reklamówek. W nich grzyby szybko parują, co powoduje również ich szybsze psucie.