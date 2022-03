GTK Gliwice - Astoria Bydgoszcz ZDJĘCIA KIBICÓW, WYNIK Gliwiczanie po ambitnej walce znów zostali pokonani

Broniący się przed spadkiem z ekstraklasy zespół GTK w minioną niedzielę z dobrej strony pokazał się w Ostrowie Wielkopolskim przegrywając ze Stalą tylko 77:78. W piątek gliwiczanie podejmowali Astorię i gliwiccy kibice liczyli na zwycięstwo. Jednak GTK przystąpiło do tego spotkania z serią czterech porażek z rzędu i z ostatniej pozycji w tabeli.

Jako pierwsi do kosza trafili gospodarze i po „trójce” Filipa Puta prowadzili 3:0. Szybko było 3:5 i tak wyglądał ten mecz - prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Przed zejściem do szatni równo z syreną trafił za 3 punkty Jakub Nizioł i goście prowadzili 41:37, a na początku trzeciej kwarty 44:37.

Gliwiczanie w czwartej kwarcie mieli jeden punkt przewagi (60:59) i... stanęli. Astoria wygrała ten fragment 14:0 i było 60:73. Gospodarze ambitnie próbowali jeszcze coś zmienić, dwa razy za 3 trafił Kacper Radwański, przegrywali 77:82, ale na więcej zabrakło czasu.