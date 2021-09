GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza. Koszykarskie derby regionu w dużej hali Areny Gliwice ZDJĘCIA KIBICÓW

Niestety był to jedyny pozytyw dla miejscowych sympatyków koszykówki, bo mecz z dąbrowianami od początku nie układał się po myśli gliwiczan. Goście prowadzili od początku do końca wygrywając wszystkie cztery kwarty tego spotkania. MKS był zespołem zdecydowanie lepszym od GTK i ostatecznie zwyciężył w Arenie Gliwice różnicą aż 28 pkt.

Na trybunach dominowali oczywiście sympatycy gospodarzy, którzy w kiepskich nastrojach wracali do domów. Powody do radości miała za to niewielka grupa kibiców z Dąbrowy Górniczej, którzy z dużym zadowoleniem przyjęli grę i wysokie zwycięstwo MKS nad lokalnym rywalem.