Gwałciciel z Chorzowa złapany przez policję. Zgwałcił 14-letnią dziewczynę

Gwałciciel z Chorzowa zatrzymany

14-latka z Chorzowa znajomość z prawie dziesięć lat starszym mężczyzną nawiązała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Właśnie tam umówiła się z nim na spotkanie, które odbyło się 23 maja. 23-latek na Śląsk jechał aż z Rzeszowa. Musiał pokonać ponad 250 kilometrów.

Tego samego dnia na Komendzie Miejskiej w Chorzowie pojawiła się matka nastolatki, która zgłosiła, że jej córka została zgwałcona.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że nastolatka wsiadła do samochodu wskazanego mężczyzny i wspólnie pojechali do jednego z miast ościennych, gdzie doszło do gwałtu - mówi st. asp. Sebastian Imiołczyk, rzecznik KMP Chorzów.