Gwałtowny wiatr w woj. śląskim. Strażacy na Śląsku przeprowadzili ok. 140 interwencji

Straż Pożarna miała pełne ręce roboty. Na Śląsku odnotowano w sumie 140 interwencji, z czego najwięcej było w Katowicach (14) i Gliwicach (10).

- Interwencje były związane głównie z wiatrołomami i uszkodzonymi drzewami - mówi nam st.kpt. Adam Kryla z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach - W tym momencie usuwamy powalone drzewa przy ul. Gliwickiej. Mamy także niewielkie dwa podtopienia - dodaje.

Mimo że powiat gliwicki był na drugim miejscu co do liczby interwencji na Śląsku, jak twierdzi kpt. Damian Dudek, w Gliwicach było spokojnie. - To były pojedyncze interwencje. W całym powiecie mieliśmy ok. 10 interwencji. Nasze działania polegały na usuwaniu drzew z jezdni, ściągnięcie luźnych elementów znajdujących się na dachu, pojawił się także uszkodzony baner reklamowy - wyjaśnia.