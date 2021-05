Gwarek Tarnowskie Góry - Górnik II Zabrze 1:5. Zdjęcia kibiców!

Gwarek Tarnowskie Góry przegrał z Górnikiem II Zabrze 1:5. Kibice zobaczyli niezłe widowisko. Jedyną bramkę dla Gwarka - dziesiątą w obecnym sezonie - zdobył były piłkarz Górnika, Dawid Jarka.

Co ciekawe, to trafienie z 42 minuty dało ekipie z Tarnowskich Gór prowadzenie do przerwy. Po niej jednak goście zdemolowali rywali strzelając im pięć goli. Decydujący okazał się okres między 75 i 86 minutą, gdy piłka wpadała do siatki czterokrotnie. Gol strzelali Kiklaisz (2), Lukoszek, Korbecki i Całka.

Prowadzone przez Marcina Prasowała rezerwy Górnika odniosły czwartą ligową wygraną z rzędu, dorzucając do tego zwycięstwo pucharowe. Gwarek z kolei przeżywa kryzys i na komplet punktów czeka od 1,5 miesiąca. Jednocześnie jednak była to ich pierwsza domowa porażka od 25 listopada 2020.

Zobaczcie zdjęcia z meczu Gwarek Tarnowskie Góry i Górnika II Zabrze oraz kibiców, którzy o raz pierwszy od siedmiu miesięcy pojawili się na trybunach.