Gwarki Tarnogórskie już 10 września. Zobaczcie je na archiwalnych zdjęciach

Tegoroczne święto rozpoczyna się w piątek, 10 września, i potrwa aż do niedzieli.

Przypomnijmy, że Gwarki to jedna z najbardziej charakterystycznych miejskich imprez na całym Śląsku. Zostały one zapoczątkowane w 1957 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Pomysłodawcą tego najbardziej rozpoznawalnego do dziś święta w mieście był Antoni Gładysz.