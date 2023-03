Gwiazda disco polo - Skolim na imprezie w klubie Bristol Częstochowa. Król latino podbił serca pań!

Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski to aktor, którego widzowie mogą kojarzyć jako Patryka z serialu Barwy szczęścia. Jak podaje Telemagazyn, jego postać to narzeczony Agaty Pyrki, w której rolę wciela się Natalia Zambrzycka. Skolimowski zagrał liczne role w serialach (między innymi "Klan", "Na Wspólnej" i "Na sygnale"), a w 2018 roku widzowie mogli go zobaczyć jako Olega w Dziewczynach ze Lwowa. Aktor wcielił się także w rolę ucznia w filmie fabularnym Mowa Ptaków.