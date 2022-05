Gwiazdy polskiej sceny na Tauron Nowa Muzyka Katowice 2022!

Podobnie jak co roku, w tegorocznym programie festiwalu szczególnie mocno podkreślony jest lokalny, krajowy charakter Tauron Nowa Muzyka Katowice. Organizatorzy z More Music Agency stawiają sobie za zadanie prezentację osiągnięć rodzimej kultury muzycznej. Dlatego w przedostatni weekend lipca w Katowicach usłyszymy plejadę znakomitych artystów z Polski.

Ralph Kaminski

Trupa Trupa

Szczyl live

Zdechły Osa

CatchUp

Wczasy

Lutto Lento live

Hodak

BartoKatt

Jerzyk Krzyżyk

Shyness

Sarapata

Najpopularniejszym wykonawcą w zestawieniu jest Ralph Kaminski. To charyzmatyczny wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny oraz reżyser teledysków. Tworzy muzykę trudną do zaszufladkowania i klasyfikacji, za to porywającą setki tysięcy słuchaczy w całym kraju. Ralph Kaminski triumfował podczas rozdania tegorocznych nagród FRYDERYK, gdy został uznany Artystą Roku 2022, a także otrzymał statuetkę za Album Roku w kategorii Muzyka poetycka. Laury przyniosła mu płyta „KORA” z nowym wykonaniem piosenek Kory Jackowskiej i zespołu Maanam. Latem w Katowicach usłyszymy zapewne nagrania z tej płyty, największe hity artysty, jak „Kosmiczne Energie” i „Tata”, a także całkowicie premierowy materiał.