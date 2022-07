Gwiazdy sprintu wystąpią w Diamentowej Lidze na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA

Gwiazdy sprintu wystąpią w Diamentowej Lidze na Stadionie Śląskim

Nasze biegaczki na 400 m są symbolem polskiej lekkiej atletyki. Aniołki Matusińskiego od 2017 roku z każdej dużej imprezy wracają z medalem. Justyny Święty-Ersetic i jej koleżanek nie mogło zatem zabraknąć w Memoriale Kamili Skolimowskiej. Organizatorzy zawodów po raz pierwszy w historii zaliczanych do cyklu Diamentowej Ligi zadbali o to, by nasze dziewczyny miała znakomite rywalki. 6 sierpnia na Stadionie Śląskim zobaczymy prawdziwe gwiazdy sprintu.

– Aniołki Matusińskiego są symbolem, którego nie mogłoby zabraknąć w pierwszym mityngu Diamentowej Ligi na naszej ziemi. I mam przyjemność ogłosić, że trzy z nich: Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek i Anna Kiełbasińska 6 sierpnia pobiegną na Stadionie Śląskim i to pobiegną znakomitym towarzystwie – zapowiada Piotr Małachowski, dyrektor Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej, który jako pierwszy mityng w historii Polski znalazł się w kalendarzu prestiżowego cyklu.