Gwizdak o hajlującym w Katowicach: Wysłałbym go na miesiąc prac społecznych na terenie Auschwitz. Żeby nie skończyło się tylko na grzywnie

Hajlujący uczestnik manifestacji narodowców w Katowicach zatrzymany. Przyznał się do winy, poddał karze. A mówią, że jest przyzwolenie na takie wybryki.

Zaczynaliśmy od historii z portretami europarlamentarzystów powieszonymi na szubienicach. Wtedy okazało się, że można, choć według mnie było to naruszeniem nie tylko dobrych obyczajów, ale i prawa. Wspominam tamten przypadek, żeby wskazać na oczekiwaną proporcjonalność działań państwa w tego typu sytuacjach. Tak zwana „tęczowa noc” pokazała siłę i determinację policji, która miała zastraszyć protestujących. Dwa tygodnie później widzimy na Rynku w Katowicach gest, który w polskim obrocie publicznym nie powinien występować i bezsilność czy brak reakcji policji była zadziwiająca. Tego człowieka z faszystowskim pozdrowieniem panowie policjanci mieli przecież na tacy.

Co mu grozi?

Grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do lat 2. To jest propagowanie faszyzmu. Ale wracam do mojego dylematu: policja powinna była zatrzymać tego pana momentalnie, wręcz pokazowo, w ramach prewencji, tym bardziej, że Katowice ostatnio stały się areną dla nacjonalistycznych demonstracji. Przewiduję, że hajlujący dostanie grzywnę i sprawa się zakończy. A ja, w ramach profilaktyki znowu, oczekiwałbym np. miesiąc prac społecznych na terenie obozu Auschwitz. Może historia tego miejsca przynajmniej da mu do myślenia.

Dlaczego to się dzieje akurat w Katowicach?

Sam się nad tym zastanawiam. Może środowisko nacjonalistów uznało, że Katowice są łatwym celem i podatnym gruntem? To są działania godzące w fundamenty praworządności i obywatelskości. Swoją drogą kłaniają się wieloletnie zaniedbania we wspieraniu edukacji w tym zakresie.

Z prawej strony słychać np. że to znów „jeden idiota raz na rok, a prawdziwym problemem społecznym są wywrotowcy LGBT”.

Nie znam wywrotowców LGBT. Pamiętam natomiast jak w latach 30. w Niemczech też pojawił się jeden hajlujący idiota, a potem świat obudził się w roku 1939. To dziwne, że środowiska prawicowe, tak mocno opierające się na historii w bieżącym politycznym działaniu, nie widzą analogii. Podobnie mam problem z marszem niepodległości, który stał się taką pokrywką nad bulgoczącym kociołkiem, w którym radość z suwerennej Polski gotuje się z tymi wszystkimi pobudkami, które trudno mi zaakceptować. Coś nam się pomyliło: świętowanie i radość z niepodległości z prymitywnym prężeniem muskułów i szukaniem wrogów.