Hala pneumatyczna na dawnym Koksowniku w Zabrzu. Prokuratura i inspektor budowlany prowadzą dochodzenie. Co dalej z zawalonym obiektem?

Hala pneumatyczna na dawnym Koksowniku w Zabrzu runęła pod naporem śniegu

Hala pneumatyczna, która przykryła boisko na terenie dawnego klubu Koksownik w Zabrzu, miała pozwolić przede wszystkim na trenowanie w trakcie niesprzyjających warunków zimą.

- Dzień z pierwszymi opadami śniegu to najlepsza rekomendacja dla tego obiektu – mówił w dzień otwarcia Tomasz Młynarczyk, prezes fundacji Górnika Zabrze.

Jak się okazało, radość prezesa fundacji była przedwczesna. 12 grudnia nowo otwarta hala zawaliła się. Jak informował wówczas st. kpt. Wojciech Strugacz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, do rozszczelnienia powłok dachu obiektu doszło w wyniku naporu zalegającego śniegu. Szczęśliwie, obiekt był pusty w momencie zdarzenia, ale do tragedii nie brakło wiele. Infrastruktura sportowa przy ul. Rataja na co dzień służyła uczniom III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu oraz uczestnikom Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze.