Hanna Derej, utalentowana 17-latka z Tychów: Komponuje, aranżuje, dyryguje... Zobaczcie zdjęcia

Jestem kompozytorką, aranżerką, dyrygentką i pianistką. W dzisiejszym świecie jest tyle możliwości, że chciałabym skorzystać i poznać jak najwięcej aspektów życia - mówi Hanna Derej.

Prócz muzyki kocha też sport. Trenowała tenis, golfa, pływanie, lekkoatletykę, tenis stołowy, piłkę nożną, football amerykański, surfing, narciarstwo i snowboard. Nie tylko dla przyjemności, ale także dla sprawdzenia się na różnych zawodach. I też były nagrody.

Czuła, że w końcu trzeba się na coś zdecydować i na tym się skupić, ale nie potrafiła dokonać wyboru. Więc życie wybrało za nią. Podczas gry w piłkę nożną doznała kontuzji.

- Zrozumiałam wtedy, że ktoś chce mi pokazać, że to nie jest to odpowiednia dla mnie droga i powinnam jednak wybrać muzykę - mówi.

Wybrać muzykę, czyli wrócić do początku. Bo to od niej się zaczęło. Miała trzy latka, kiedy trafiła do przedszkola muzycznego i zaczęła grać na pianinie. Potem zdała do szkoły muzycznej w Tychach. Dostała się do klasy fortepianu klasycznego.