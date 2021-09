Harcerska Drużyna Żeglarska w Rybniku ma nową stanicę

6 Harcerska Drużyna Żeglarska z Rybnika ma wspaniałe tradycje. - Kiedy ja wstępowałem do drużyny, to był rok 1968. Na przystań udostępniono nam bazę w rejonie stawu za dzisiejszym kąpieliskiem Ruda. Mieliśmy wtedy do dyspozycji trzy kajak i łódź "Bóbr" wiosłową - wspomina Marian Uherek, były długoletni dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, zapalony harcerz.