Hejka, Wozipiwo, Kupke - czyli najrzadsze i oryginalne nazwiska w województwie śląskim. Sprawdź czy Twoje też jest na liście!

Ciekawostka... Polskie nazwiska są wyjątkowo późnym zjawiskiem, ponieważ powstały dopiero u schyłku średniowiecza. Na początku obejmowały tylko i wyłącznie szlachtę, jednak stopniowo rozprzestrzeniły się na mieszczaństwo i chłopstwo. W dwóch ostatnich grupach społecznych proces ten trwał do poł. XVII w. Wyjątkowo na niektórych terenach i u niewielkiego odsetka osób trwał on nawet do XVIII w. W okresie staropolskim posiadanie nazwiska regulowało prawo zwyczajowe, dopiero państwa zaborcze wprowadziły pierwsze akty prawne wprowadzając m.in. obowiązek posiadania nazwiska dla wszystkich grup społecznych.

Gdy liczba ludności się zwiększyła, okazało się, że nie ma tylu imion, aby każdy nosił wyjątkowe, rozpoznawalne i pozwalające jednoznacznie go zidentyfikować. Dlatego powstawały nowe nazwiska, nierzadko były one inspirowane przezwiskami np. Baran, Głąb czy Dąb, inne grupy społeczne zaczęły przerabiać swoje nazwiska za pomocą cząstki "-ski" i tym sposobem powstawał Nowakowski, czy Głąbowski.