Helios Katowice kusi widzów ekstra rabatami. Możesz zaoszczędzić nawet 12 złotych!

„Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz” to nowa promocja w katowickim kinie Helios, w ramach której najkorzystniejsze ceny biletów są dostępne na co najmniej 3 dni przed planowanym seansem. Tym, którzy nie wiedzą, jak trafić na seans, podpowiadamy, że Kino Helios znajduje się na najwyższym poziomie katowickiej Galerii Libero.

Ty decydujesz, ile oszczędzasz

To widzowie decydują, jaką kwotę chcą zaoszczędzić. Kto kupi bilet na film 1 dzień wcześniej zapłaci 4 zł mniej, 2 dni wcześniej – 8 zł mniej, a 3 dni wcześniej - aż 12 zł mniej! Promocja dotyczy filmów wyświetlanych w ramach regularnego repertuaru, za wyjątkiem filmów familijnych.

Superatrakcyjne ceny dotyczą również uwielbianych przez widzów filmów familijnych. Decydując się na zakup biletu na film familijny, wyświetlany dzień przed planowanym seansem zaoszczędzicie 3 zł, kupując bilet 2 dni wcześniej – 6 zł, a 3 dni wcześniej – aż 9 zł! Promocja dotyczy filmów wyświetlanych w ramach regularnego repertuaru z oznaczeniem „familijny”.

- Helios nie wyznacza żadnych ram co do liczby członków rodziny, które chcą skorzystać z promocji. Rodziny mogą być dwu, trzy, a nawet 10-osobowe, mogą być wielopokoleniowe, formalne i nie, każdego witamy z otwartymi ramionami i super cenami! - zaprasza Alicja Malara, dyrektor kina Helios w Katowicach.

Teraz wszyscy płacą mniej

Na tym promocji cenowych w Heliosie nie koniec. Kino zrezygnowało z rozróżnienia na bilety ulgowe i normalne – teraz wszyscy płacą mniej. Filmy 2D i 3D również można zobaczyć w tej samej cenie (w przypadku braku własnych okularów 3D, do biletów należy doliczyć 3 zł). Do biletów na seanse w salach Dream doliczana jest opłata 7 zł.

A co czeka w repertuarze?

Coś dla siebie znajdą i dorośli, i dorastająca młodzież, i całkiem mali widzowie.

Najmłodszemu kinowemu pokoleniu zalecają się sami dobrzy znajomi, m.in. ,,Piotruś Królik" (to już druga odsłona jego przygód), ,,Tom & Jerry" czy ,,Krudowie" (część 2, pt. Nowa era). W ten weekend ma też premierę "Luca" - najnowsza animacja studia Disney/Pixar, której akcja rozgrywa się w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze Włoskiej. Pełen niezwykłych przygód film opowiada o dorastaniu dwójki przyjaciół. Obaj są... potworami morskimi z innego świata znajdującego się tuż pod powierzchnią wody.

Wśród propozycji dla nieco starszej widowni są m.in. ,,Godzilla vs. Kong" albo ,,Ciche miejsce 2" - horror przedstawiający dalsze losy rodziny Abbottów (Emily Blunt, Milicent Simmonds, Noah Jupe), która po śmiertelnych wydarzeniach, jakie wydarzyły się w domu, teraz musi stawić czoła niebezpieczeństwom poza nim.

Dorosłym widzom polecamy m.in. Magnezję - film z pogranicza kryminału, komedii i westernu, w którym zagrała plejada polskich gwiazd (m.in. Dawid Ogrodnik, Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza) i Minari - nominowany w 6 kategoriach do Oscarów portret o rodzinie imigrantów z Korei, która w latach 80 XX wieku próbuje ułożyć sobie życie w USA. Pozornie jest to historia o pogoni za spełnieniem amerykańskiego snu, ale tak naprawdę opowiada o odkrywaniu i budowaniu rodzinnych więzi

Wart uwagi jest także obraz ,,Na rauszu", który opowiada o grupie przyjaciół - nauczycieli w szkole średniej, zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu w organizmie otwiera umysły na otaczający nas świat. Gdy rozpoczynają eksperyment, starając się utrzymać stały poziom alkoholu we krwi przez cały dzień pracy, nie spodziewają się że będzie miał bardzo rożne skutki dla każdego z nich.