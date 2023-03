Henry Tadeusz ma nikły kontakt z językiem polskim? Alicja Bachleda-Curuś poszła na kompromis

Henry Tadeusz na Oscarach 2023. Internet zachwycony 13-latkiem

Internauci są zgodni co do jednego: Henry Tadeusz jest niezwykle podobny do swojej matki. W twarzy 13-letniego chłopaka niemal nie widać Colina Farrella! Czy tak duże podobieństwo do sławnej mamy Polki ma jednak swoje przełożenie także w tym, jak posługuje się językiem polskim? Jak się okazuje, niekoniecznie.