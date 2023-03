Henryk Konwiński - artysta ponadczasowy. Życie, które toczy się na scenie i w rytmie baletowego pas

Nikt wcześniej nie pokusił się, aby napisać o Henryku Konwińskim, co może budzić słuszne zdziwienie, biorąc pod uwagę zarówno jego przebogaty dorobek artystyczny – tancerza, choreografa, reżysera, jak również ogromną popularność i szacunek środowiska, wreszcie – wyjątkową osobowość. Z czego to wynika? Może po prostu nasz bohater jest ...zbyt skromny?

To prawda. Zdziwiłam się, kiedy przeprowadzając wywiad z panem Henrykiem, słuchając jego barwnych opowieści, okazało się, że nikt nie pokusił się o poświęcenie mu obszernego wydawnictwa. Przy okazji jubileuszy, których już było sporo, powstawały notki okolicznościowe, jest też biogram w internetowej Encyklopedii Teatru, a także praca dotycząca działalności pana Henryka, napisana przez studentkę. To jednak wszystko, czyli tak naprawdę bardzo mało. Tak, oczywiście jest skromny, ale myślę, że może to wynika z tego, iż nie odczuwa potrzeby wykorzystywania swojej popularności do własnej promocji. Nie zabiega o to. Zawsze podkreśla, że jest „człowiekiem do wynajęcia”, czeka na propozycje. Jego wielkość polega na tym, że sam nie mówi o swoich dokonaniach.