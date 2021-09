Henryk Mercik: EC Szombierki będzie sprawidzianem dla całej społeczności regionalnej, czy jesteśmy w stanie uratować zabytek tej rangi

Województwo śląskie i miasto Bytom zamierzają przejąć zabytkową Elektrociepłownię Szombierki. Dobrze?

Dobrze. To moja pierwsza w historii pochwała pod adresem marszałka Chełstowskiego. Popieram ideę ratowania Elektrociepłowni, ale też nie chwalę dnia przed zachodem słońca. Gdy zasiadałem w zarządzie województwa, próbowaliśmy podobnego manewru, ale zanim nabrał on realnych kształtów, firma Fortum sprzedała obiekt spółce Rezonator.

Czy to się może udać?

Może, bo marszałek – paradoksalnie – jest w dużo bardziej komfortowej sytuacji, niż my byliśmy. Po pierwsze dlatego, że obecny właściciel nie ma pomysłu, co dalej robić z Elektrociepłownią. Po drugie, Chełstowski ma po swojej stronie wszystkie instytucje, łącznie z wojewodą, ministrem kultury, Generalnym Konserwatorem Zabytków i inne służbami, które mogą komuś zajrzeć do kieszeni. Nie ma przeszkód, żeby być skutecznym w tej sprawie. Ta monokultura polityczna wyjątkowo może być wykorzystana w dobrym celu.