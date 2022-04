Hey Joe, warsztaty i gra na gitarze pod gołym niebem. W Chorzowie 8 kwietnia wystartuje gitarowa rozgrzewka

Hey Chorzowianie

„Rozgrzewka” na chorzowskim rynku ma być okazją do pobycia razem, integracji oraz przede wszystkim przygotowania się do bicia rekordu we Wrocławiu w maju. Co roku muzycy zjeżdżają się tam, aby wspólnie zagrać ten sam kawałek.

Obecnie poprzeczka jest zawieszona dość wysoko – wspólnie wystąpiło już 7423 gitarzystów. Samo wydarzenie jest już na tyle kultowe, że jest o nim głośno w całym kraju. W nawiązaniu do bicia rekordu Chorzów postanowił 8 kwietnia zaprosić muzyków na rynek.