Hisense Sonic Screen Laser TV – telewizor laserowy z ekranem dźwiękowym trafi do Polski. Marka zapowiada także premiery innych urządzeń

Przypomnieć warto, że Hisense to czwarta marka telewizorów na świecie i numer jeden w Chinach. Przedsiębiorstwo z Qingdao w 2014 r. wprowadziło Laser TV na rynek telewizorów komercyjnych. To laserowy telewizor z projektorem o ultrakrótkim rzucie i wysokiej jakości ekranem 4K eliminującym światło otoczenia. To laserowy telewizor z projektorem o ultrakrótkim rzucie i wysokiej jakości ekranem 4K eliminującym światło otoczenia. Opatentowana przez Hisense technologia źródła laserowego równomiernie emituje światło i kolory na ekran, aby wyświetlać płynne i szczegółowe obrazy w dowolnym oświetleniu. Telewizory Hisense umożliwiają także oglądanie wielkoformatowego ekranu z bliskiej odległości.

Dźwięk z ekranu

Teraz Hisense zapowiedziało kolejny telewizor z kategorii Laser TV; dobok 100-calowego, dostępnego już w Polsce modelu 100L5 4K Smart Laser TV, dostępny będzie 88L5V Sonic Screen Laser TV, który został wyposażony w pierwszy na rynku ekran dźwiękowy o przekątnej 88 cali. Nowy telewizor wyposażono we wbudowany w ekran telewizora głośnik z systemem DML, rozpraszającym dźwięk (Distributed Mode Loudspeaker). Zapewnia on pełną integrację dźwięku i obrazu. To pierwszy telewizor na rynku, który łączy technologie ultrakrótkiego rzutu i ekranu dźwiękowego.