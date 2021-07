Hisense to nie tylko laserowe telewizory – chiński producent wprowadzi na polski rynek nowe urządzenia

Hisense, czwarta marka telewizorów na świecie i numer jeden w Chinach, zajmuje się także produkcją sprzętu AGD. I właśnie lodówki z serii SkyLine wchodzą na nasz rynek. To, jak podkreśla producent, jedne z najcichszych urządzeń na rynku. Wśród nowych urządzeń są też piekarniki do zabudowy z technologią Even Bake i funkcją Steam Add Plus.

Nowe lodówki z serii SkyLine (modele 3- i 4-drzwiowe) będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – stali lub czarnej stali. Lodówki są duze, mają pojemność do 500 litrów. To, jak wyjaśnia producent, efekt pandemii i przejścia na home office - spędzamy teraz więcej czasu w domu i potrzebujemy więcej przestrzeni na przechowywanie żywności. Nowe lodówki są energooszczędne. Według Hisense seria SkyLine zużywa do 47 proc. mniej energii od lodówek standardowych.

Urządzenia korzystają z technologii Metal Cooling – wewnętrzna, tylna ściana urządzenia pokryta jest specjalną warstwą metalu, co zapewnia utrzymanie i równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza. Gwarantuje to taki sam poziom temperatury i wilgotności powietrza wewnątrz całego urządzenia. Zastosowano też szuflady (w zależności od konfiguracji) z metalowymi prowadnicami. Technologia Micro Vents utrzymuje stałą temperaturę w całym urządzeniu, a poziom hałasu, jaki generują lodówki SkyLine wynosi 38 dB.