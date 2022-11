Historia Lewandowskiego wybita na monetach. 7 chwil, które porwały tłumy - czyli talent uwieczniony przez Mennicę Gdańską

– Wypuszczone w tym roku na rynek monety „Talent” nawiązują do początków kariery Roberta Lewandowskiego, są uhonorowaniem talentu do futbolu, który ujawnił się już w dzieciństwie i zaprowadził go na futbolowe szczyty – podkreśla Wioletta Kordońska z Mennicy Gdańskiej.

Mennica Gdańska w tym roku rozpoczęła emisję serii monet z wizerunkiem Roberta Lewandowskiego o nazwie „Robert Lewandowski, Droga do marzeń”. W tym roku na rynku pojawił się „Talent” w wersji srebrnej, która błyskawicznie rozeszła się do ostatniej sztuki.

Sportowiec jest już od wielu lat na szczycie

Dla Roberta Lewandowskiego futbolowe szczyty to nie pierwszyzna, od 10 lat gra w najlepszych klubach świata i bije się o kluczowe piłkarskie trofea. Stąd na 2023 rok Mennica Gdańska zaplanowała monetę o nazwie „Zwycięzca”, która podkreśli siłę charakteru napastnika oraz nawiąże do triumfu w Lidze Mistrzów i seryjnych zwycięstw w Bundeslidze. Lewandowski to urodzony zwycięzca, a co za tym idzie – seryjny rekordzista. Jest autorem 13 rekordów, a wśród nich: