Historia Śląska, mocne głosy, wachlarz emocji. 46. Koncert Niepodległości poświęcony historii Śląska Magdalena Grabowska

"Przyszli nocą w uśpiony dom, Wyciągali nas chyłkiem, jak zbóje. Drzwi zamknięte otwierał łom. Idą, idą pancry na „Wujek”"... To tylko jedna z wielu pieśni, jakie zostały zaprezentowane we współczesnej wersji podczas 46. Koncertu Niepodległości poświęconemu historii Śląska. Mocne głosy, wachlarz emocji. Właśnie to mogliśmy przeżyć 18 listopada i chociaż trochę zrozumieć, dlaczego ówczesny Ślązak, chociaż rozdarty jak żeromska sosna, wybrał jednak Polskę.