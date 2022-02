Historie radosne w komediowej odsłonie oraz wzruszające na wskroś. Zawsze łączy je wspólny mianownik – miłość. TOP 15 filmów na Walentynki. Wiele z tych pozycji to produkcje klasyczne, jakie wpisały się już w historię kinematografii. Wciągną widzów w niebanalne historie, wykreowane z udziałem wybitnych filmowych gwiazd.

Najlepsze filmy na walentynki

Walentynki to czas, w jakim wiele par sięga po filmy, przy których może wspólnie spędzić te wyjątkowe chwile. Opowieści o miłości jest sporo, zarówno tych radosnych, w komediowej odsłonie, jak i wzruszających na wskroś. W zależności od nastroju czy gustu, każdy może wybrać coś dla siebie. W proponowanym rankingu piętnastu zaprezentowanych filmów znajdują się jedynie propozycje historii, które, choć różnorodne, łączy wspólny mianownik – miłość. Wiele z tych pozycji to produkcje klasyczne, jakie wpisały się już w historię kinematografii, ale ze względu na ich niebanalne historie, aktorski warsztat oraz wiele innych zalet, warte są ponownego obejrzenia i rozkoszowania się dobrym kinem.

15. Masz wiadomość

W tej komedii romantycznej, pełnej kontrastów oraz sprzeczności, Tom Hanks i Meg Ryan wciągają widzów w zabawną i urokliwą historię, która rozgrywa się na nowojorskim Manhattanie. Oboje wcielają się w niezwykle intrygujące osobistości, które, choć na co dzień pozornie sobie obce, równolegle stają się bratnimi duszami. Główni bohaterowie, Joe Fox i Kathleen Kelly pracują w branży księgarsko-wydawniczej, w dwóch konkurencyjnych firmach, mieszczących się przy tej samej ulicy. Mężczyzna jest bogatym właścicielem sieci księgarń w całym mieście, a kobieta prowadzi niewielki sklepik z publikacjami dla dzieci. Niespodziewanie, oboje nawiązują anonimowy kontakt na czacie internetowym, gdzie rozpoczyna się ich wirtualna znajomość. Joe i Kathleen będą dzielić się swymi najskrytszymi tajemnicami, z wyjątkiem tej jednej… Na drodze ich wirtualnej, intrygującej relacji pojawia się problem – Joe otwiera swoją księgarnię obok sklepiku Kathleen, co grozi zamknięciu małej księgarenki. W wyniku tych zaskakujących okoliczności dochodzi do spotkania kobiety i mężczyzny…

14. Cztery wesela i pogrzeb

Jak wskazuje sam tytuł, film jest opowieścią, która swoją akcją obejmuje cztery wesela i jeden pogrzeb, a ich uczestnikiem jest główny bohater Charles. Wcielił się w niego Hugh Grant, kreując postać niezwykle zabawną, czarującą, w pewnym sensie tragikomiczną. Mimo, że mężczyzna otoczony jest kobietami, nie potrafi z żadną z nich nawiązać szczerej i głębokiej relacji ani wyrazić swoich uczuć. Uważa się za człowieka samowystarczalnego, który nie zamierza się ożenić, ceniąc sobie niezależność oraz swobodę. W głębi jego serca kryje się jednak pragnienie miłości, a także odnalezienie kobiety swojego życia. Charlesowi świetnie wychodzi udawanie osoby szczęśliwej i spełnionej, ale tylko do czasu. Na jego drodze staje piękna Carrie, w której niespodziewanie mężczyzna zakochuje się. Jednak, aby nie było zbyt łatwo, błyskotliwa postać kobiety, wykreowana przez Andie MacDowell, podobnie jak Charles, związki damsko-męskie traktuje bardzo luźno. Prawdziwy problem pojawia wówczas, gdy zakochany w Carrie mężczyzna dowiaduje się, iż jego ukochana ma wyjść niebawem za mąż.

13. Bezsenność w Seatle

Film ten jest kolejną propozycją na walentynkowy wieczór z duetem Toma Hanksa i Meg Ryan w rolach głównych. Można śmiało stwierdzić, że opowiada on nie tylko o magii świąt Bożego Narodzenia, ale i radia, bowiem pewna audycja zmieniła życie głównych bohaterów. Produkcja ta jest chwytającą za serce historią o tęsknocie za miłością i wielkim pragnieniu, aby ją jeszcze kiedyś odnaleźć. Wszystko zaczęło się właśnie od radia, na antenie którego w wigilijny wieczór mały Jonah, synek wdowca Sama, opowiada przez telefon historię swojego ojca oraz informuje słuchaczy, że chciałby mieć nową mamę. Audycja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem wśród słuchaczek, które zaczynają zasypywać listami głównego bohatera. Tata chłopca w końcu sam zdobywa się na odwagę i zwierza się radiowym odbiorcom, opowiadając im o swojej miłości do zmarłej żony oraz cudownych chwilach, jakie razem spędzili. Wśród słuchaczek znalazła się Annie, która przejęta historią mężczyzny, mimo swojego narzeczeńskiego statusu podejmuje próbę odnalezienia Sama i jego synka. Czuje bowiem, że pojawiła się dla niej szansa poznania wyjątkowego oraz bardzo uczuciowego człowieka.

12. Zakochany Szekspir

Film opowiada o tym, jak miłość uskrzydla i w czasie niemocy jest w stanie przywrócić nie tylko siły czy chęci do życia, ale również pomysłowość oraz kreatywność. Przekonuje się o tym główny bohater, Wiliam Szekspir – jeden z najwybitniejszych poetów i dramaturgów angielskich, w którego postać filmową wcielił się Joseph Fiennes. Podczas niemocy twórczej, jaka towarzyszyła Wiliamowi w czasie tworzenie sztuki pod tytułem „Romeo i Ethel, córka pirata”, bohater poznaje piękną Violę, dzięki której doświadcza weny i rozmachem podąża za historią kreowanych przez siebie postaci. Już sam początek znajomości Wiliama i Violi sygnalizuje, że będzie to relacja owiana nutką tajemniczości. Do pierwszego spotkania dochodzi podczas przesłuchania aktorów do sztuki teatralnej. William poznaje wówczas urodziwego młodzieńca, któremu powierza jedną z głównych ról. Przypadkiem jednak bohater odkrywa, że ów piękny, młody aktor tak naprawdę jest kobietą o imieniu Viola. Oboje zakochują się w sobie i nawiązują płomienny romans, przy czym w teatrze, Viola nadal pozostaje mężczyzną – to jedyne wyjście, by mogła grać w sztuce. Sytuacja komplikuje się, gdy do Wiliama dociera informacja o tym, iż jego ukochana została już obiecana innemu mężczyźnie.

11. Narzeczony mimo woli

W kolejnej pozycji filmowej znalazła się historia, w której w role głównych bohaterów wcielają się Sandra Bullock i Ryan Reynolds. Ta komedia romantyczna jest pełną humoru opowieścią o pochodzącej z Kanady kobiecie biznesu i jej amerykańskim asystencie, którego zmusza do zawarcia z nią ślubu. Wskutek zaniedbania swoich procedur wizowych i możliwej deportacji z USA, małżeństwo z Amerykaninem jest jedynym wyjściem, by kobieta mogła otrzymać amerykańskie obywatelstwo, a dzięki temu pozostać w Nowym Jorku. Mężczyzna, aby nie stracić pracy, niechętnie zgadza się na propozycję. Margaret Tate i Andrew Paxton udają się do rodziców mężczyzny w miejscowości Sitka na Alasce, którym mężczyzna przedstawia swoją przyszłą żonę. Ku zaskoczeniu obojga, sytuacja zmienia się diametralnie, gdy pomiędzy kobietą i mężczyzną pojawia się prawdziwe uczucie.

10. Notting Hill

Dzięki bohaterom uroczej i zabawnej historii, Williamowi Thackerowi oraz Annie Scott, widzowie stają się świadkami intrygującej opowieści o miłości londyńskiego księgarza i gwiazdy filmowej, której życie nie jest usłane różami. Hugh Grant oraz Julia Roberts kreują w tym filmie ciekawe postaci, mocno ze sobą kontrastujące i prezentujące różne oblicza ludzkiego życia. William jest samotnym mężczyzną z londyńskiej dzielnicy Notting Hill, którego porzuciła żona. Prowadzi księgarnię, która niestety nie prosperuje najlepiej. Jego zwykłe, monotonne życie zmienia się, gdy sklep odwiedza hollywoodzka aktorka i kupuje tam książkę. Na tym jednak nie koniec. Los chciał, że William oblewa sokiem pomarańczowym Annę, wpadając na nią na ulicy. Aby jej pomóc oraz uratować niefortunną sytuację, zaprasza kobietę do domu, co niespodziewanie daje początek ich miłosnej historii. Mężczyzna stopniowo poznaje drugie oblicze życia gwiazdy filmowej, a publiczny wizerunek aktorki oraz konsekwencje jej sławy, mocno utrudniają bohaterom budowanie ich relacji.

9. I że cię nie opuszczę

Ta historia z kolei opowiada o młodym małżeństwie, które stanie przed wielką próbą miłości. Paige (Rachel McAdams) i Leo (Channing Tatum) wprowadzają widza w świat wielu biegunowych emocji – dostarczają zarówno dawkę śmiechu, jak i garść wzruszeń. Uroczą parę spotyka nieszczęście i wskutek wypadku samochodowego, Paige zapada w śpiączkę. Ku radości męża, dziewczyna w końcu budzi się, ale niestety traci pamięć, w wyniku czego nie poznaje nawet swojego ukochanego. Zrozpaczony Leo robi wszystko, co w jego mocy, by odzyskać swoją żonę i jej miłość.

8. Kiedy Harry poznał Sally

W tym filmie historię o miłości między kobietą a mężczyzną opowiedzą widzom bohaterowie Harry Burns i Sally Albright, w których wcielają się Billy Crystal oraz Meg Ryan. Relacje, jakie łączą obie postacie, obejmują okres ich studenckiej znajomości, a także budowanej na nowo po latach rozstania, miłości. Spotykają się niespodziewanie w samolocie i oboje są po nieudanych związkach. To przełomowy dla nich moment, bowiem znów zaczynają się spotykać, a także dzielić swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami na temat związków. Uważają, że to, co ich łączy, to tylko przyjaźń i niczego więcej od siebie nie oczekują. Sytuacja zmienia się jednak po pewnym czasie.

7. Titanic

Tę historię o dwojgu młodych ludzi, reprezentujących zupełnie różne światy zna chyba każdy. Jest ona jednak na tyle ujmująca, że nie zaszkodzi obejrzeć jej po raz kolejny, by nasycić się wspaniałą grą aktorską oraz na nowo rozbudzić emocje, jakie dostarcza film. Opowieść o Rose i Jacku zamyka się w czasie jednego rejsu potężnym oraz rzekomo niezatapialnym statkiem, który wyruszył z portu po raz pierwszy, ale też ostatni. W atmosferę pełną przeciwieństw i kontrastów wpisują się niezapomniane kreacje aktorskie w wykonaniu Kate Winslet oraz Leonarda DiCaprio, odtwórców głównych ról. Miłość bohaterów wprawia w zakłopotanie arystokratyczne środowisko, z jakiego wywodzi się Rose i staje się przeszkodą w relacji pomiędzy arystokratką a jej narzeczonym, którego nie kocha. Biedny, utalentowany malarz Jack oraz bogata Rose spotykają się w ukryciu, ale nieplanowane zdarzenie powoduje, że już nigdy nie będą razem.

6. Uwierz w ducha

Film ten jest poruszającą historią o miłości, która trwa wiecznie – nawet po drugiej stronie życia, a także o ogromnej tęsknocie za ukochaną osobą, której już nie ma. Opowieść uświadamia też jednak, że mimo wszystko człowiek, którego zabrakło, nadal gdzieś jest i czuwa, by ustrzec od zła tego, kogo się kocha. W filmie w sposób niezwykle ujmujący, ukazali tę perspektywę Patrick Swayze oraz Demi Moore, wcielając się w głównych bohaterów: Sama i Molly. Obie postaci są szczęśliwą, kochającą się parą, której piękne wspólne życie przerywa śmierć mężczyzny w czasie ich powrotu z teatru. Jako duch, Sam zostaje uwięziony na ziemi do czasu wykonania swojej misji, jaką stało się uratowanie ukochanej przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Sam kontaktuje się z Molly za pośrednictwem pewnej spirytystki.

5. Grease

W zestawieniu produkcji, jakie warto obejrzeć w walentynki, znalazł się również niezwykle widowiskowy musical z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John w rolach głównych. Bohaterowie filmu, Danny Zuko oraz Sandy spędzają razem romantyczne wakacje. Dziewczyna na co dzień mieszka w Australii, gdzie miała wrócić po wakacyjnej przerwie. Ku zaskoczeniu Danny’ego, zostaje w USA, a miejscem kolejnego spotkania pary kochanków staje się szkoła. Zgodnie z powiedzeniem, że pozory mylą, dziewczyna odkrywa w chłopaku kogoś innego. Danny jest przywódcą szkolnego gangu i wstydzi się przed kolegami, że zakochał się w spokojnej oraz poukładanej dziewczynie. Mimo, że oboje należą do różnych światów, Sandy nie zniechęca się i próbuje odzyskać względy Danny'ego.

4. Dirty Dancing

W fascynujący świat muzyki i tańca zabierają widza Patrick Swayze oraz Jennifer Grey, którzy w roli głównych bohaterów budują niezwykle dynamiczną oraz pełną wdzięku historię miłości. Frances, nazywana przez rodzinę Baby, wraz z rodzicami oraz starszą siostrą przyjeżdża na wakacje w miejsce, gdzie poznaje Johnny'ego – instruktora tańca, w którym zakochuje się. Znudzona snobistycznym środowiskiem, w jakim obraca się jej rodzina, oddala się w zakątki ośrodka wypoczynkowego, gdzie poznaje jego personel. Niespodziewanie dowiaduje się, że partnerka Johnny'ego nie może wystąpić w konkursie tanecznym i to Baby będzie osobą, która zastąpi tancerkę. Historia znajomości młodej dziewczyny oraz tancerza zaczyna się niewinnie, od wspólnych treningów. Z każdą kolejną lekcją tańca, relacja między partnerami pogłębia się coraz bardziej.

3. Pretty woman

To kolejny film o kontrastach i przeciwieństwach, które jednak może połączyć wspólny mianownik. Historia Vivian Ward oraz Edwarda Lewisa pokazuje, jak ludzie z różnych światów stają się sobie bliscy. A wszystko to jest efektem miłości – ona nie zna podziałów i różnic. Zarówno Julia Roberts, jak też Richard Gere w sposób ujmujący odtworzyli role niemajętnej dziewczyny z prowincji oraz bogatego adwokata. Prostytutka Vivian dostaje propozycję wcielenia się w damę do towarzystwa i za tydzień spędzony u boku Edwarda otrzyma w wynagrodzeniu trzy tysiące dolarów. Kobieta przyjmuje warunki transakcji a mężczyzna dodatkowo uczy ją dobrych manier. Wspólnie spędzony czas owocuje wzajemną sympatią obojga „współpracowników” a błyskotliwość i spontaniczność Vivian sprawia, że Edward nie chce stracić kontaktu z kobietą po wykonaniu przez nią zadania, do którego zobowiązała się. Ich znajomość przeradza się w głębszą relację.

2. Miasto aniołów

Film ten jest intrygującą historią anioła, który zakochuje się w pięknej lekarce. A wszystko dzieje się w Los Angeles, gdzie nad mieszkańcami czuwają anioły, towarzyszące im w codziennym życiu. Pewnego dnia, Maggie Rice (Meg Ryan), traci pacjenta na stole operacyjnym, za co obwinia samą siebie i dręczą ją wyrzuty sumienia. U jej boku pojawia się rozczulony anioł Seth (Nicolas Cage), który postanawia pomóc kobiecie podnieść się z chwil słabości oraz zaczyna jej towarzyszyć. W końcu, anioł zakochuje się w Maggie i postanawia jej się pokazać. Zawarta znajomość rozwija się a między przyjaciółmi rodzi się uczucie.

1. Pamiętnik

Produkcja ta zajmuje najwyższe miejsce w rankingu piętnastu filmów na walentynki. Jest to historia miłości Duke’a i Allie, będąca ekranizacją bestsellerowej powieści Nicholasa Sparksa. Główni bohaterowie, w których wcielili się James Garner oraz Gena Rowlands (jako staruszka) i Rachel McAdams (jako młoda dziewczyna) tworzą chwytający za serce klimat, przepełniony dobrocią oraz poświęceniem dla drugiego człowieka, a więc potęgą miłości. Mężczyzna, jako już staruszek, odczytuje zapisaną przez swoją żonę, cierpiącą na Alzheimera, historię ich znajomości. Dzięki sile uczucia przeżywa na nowo cudowne chwile swojej wielkiej miłości.

