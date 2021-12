Hiszpański klub partnerem TS Podbeskidzie. W Bielsku-Białej powstanie akademia piłkarska

W poniedziałek, 20 grudnia, w bielskim Ratuszu odbyła się konferencja prasowa TS Podbeskidzie, na której doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie otworzenia akademii piłkarskiej.

Wspomniany list intencyjny dotyczy współpracy pomiędzy TS Podbeskidzie i zagranicznym partnerem, którym został hiszpański klub piłkarski Cultural y Deportivo Leonesa.

Dziś przy okazji konferencji prasowej, Bielsko-Białą reprezentował prezydent Jarosław Klimaszewski oraz współwłaściciel TSP Edward Łukosz. Po stronie CD Leonesa zasiedli dyrektor generalny Felipe Llamazares Díez oraz współpracujący z klubem z Półwyspu Iberyjskiego Andrzej Janeczko. Podpisany list intencyjny to porozumienie, którego przedmiotem ma być utworzenie akademii według wzoru słynnej katarskiej Aspire Academy.

- Bardzo się cieszę, że po rozmowach, które trwały od sierpnia doszliśmy do porozumienia. To co jest najważniejsze dla kibiców, do których się zaliczam, klub TS Podbeskidzie jest dobrem tego miasta i chcemy żeby się rozwijał. Obok klubu chcemy, żeby rozwijał się sport wśród dzieci i młodzieży, co w przyszłości doprowadzi do tego, że będziemy mieli profesjonalnych zawodników szkolonych we własnej akademii na najwyższym poziomie. Są to gotowe rozwiązania, sprawdzone już gdzie indziej i chcemy z nich skorzystać. Uważam, że jest to szansa i dla klubu i dla miasta – mówił prezydent Jarosław Klimaszewski.