Hit Raków Częstochowa - Legia Warszawa. Trener Papszun: Gramy z aktualnym mistrzem Polski, który wyszedł z kryzysu

Jeszcze niedawno Legia znajdowała się w strefie spadkowej i żartowano nawet, że w przyszłym sezonie może dojść do spotkania warszawskiej drużyny z... Ruchem Chorzów w I lidze (oczywiście pod warunkiem awansu Niebieskich z II ligi). Jednak zespół ze stolicy wygrał ostatnio cztery mecze z rzędu i przestał być „chłopcem do bicia”. Patrząc tylko na tabelę wiosny, Legia i Raków zajmują dwa czołowe miejsca i mają po 16 punktów. Warszawianie rozegrali jednak jeden mecz więcej, bo we wtorek nadrobili zaległości z Bruk-Bet Termaliką - 4:1. Częstochowski lider Ekstraklasy ma trzy zwycięstwa z rzędu i jest niepokonany od siedmiu spotkań (w grudniu przegrał z Górnikiem Zabrze 1:2).

- To żaden motywator, to sprawa, która dawno jest zamknięta. Ta sytuacja była mocno rozdmuchana medialnie, ale na mnie w ogóle nie wpływała. To dla mnie normalne rzeczy, które dzieją się w życiu. Ludzie zmieniają pracę, rozmawiają z innymi firmami, albo ją zmieniają albo nie. Nie ma to żadnego wpływu na to, co dzisiaj dzieje się w mojej głowie, na to jakie mam podejście do tego meczu. Oczywiście, mecze z Legią same w sobie wzbudzają emocje, bo to jest wielki klub i obecny mistrz Polski - mówił Papszun podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Jak Papszun ocenia niedzielne spotkanie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem?

- Czeka nas mecz na szczycie, bo w rundzie wiosennej na czele tabeli są dwie drużyny, czyli Raków i Legia, które zgromadziły po 16 punktów i tak trzeba do tego podchodzić. To jest forma ostatnich tygodni, a nawet miesięcy. To jest nowe rozdanie i w tym rozdaniu Legia idzie równo z nami. Co prawda rozegrała jeden mecz z nami, ale te 16 punktów, to dużo. Tak do tego meczu musimy podejść, że gramy z aktualnym mistrzem Polski, który wyszedł z kryzysu, więc będziemy grali z tą Legią, co zawsze. Cieszę się, gramy u siebie, słyszałem, że wszystkie bilety są wyprzedane. Liczę na wsparcie naszych kibiców i dobry mecz, a przede wszystkim zwycięski - stwierdził opiekun Rakowa.