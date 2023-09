Hodowla kiwi na Śląsku? Pan Kamil udowadnia, że to możliwe! Owoce są niezwykle smaczne, ale i zdrowe

Hodowla kiwi na Śląsku? W Pielgrzymowicach to możliwe!

Od pomysłu do realizacji

- W pierwszej kolejności odbywa się badanie gleby, czy krzewy będą miały odpowiednią ilość składników odżywczych, minerałów i witamin do wzrostu. Dalej to już wybór krzewów, odmian i wykonanie nawadniania, co jest podstawą podczas aktualnego klimatu w naszym kraju – podkreśla plantator z Pielgrzymowic.

Konieczne jest także wykonanie odpowiedniej konstrukcji, ponieważ roślina na wysokości 2 metrów musi rozwinąć się na boki, by w przyszłości jak najlepiej owocować. Przy wykonaniu konstrukcji, ważnym aspektem jest założenie ochrony antyprzymrozkowej, obejmującej całą powierzchnię plantacji. Polega to na zraszaniu wodą zraszaczami polowymi pędów, z których wybijają się młode pąki, a które mróz może uszkodzić. To o tyle ważne, że rośliny dość wcześnie zaczynają okres wegetacji, będąc narażonymi na kwietniowe i majowe przymrozki. Plantacja pana Kamila liczy trzeci rok, choć jest to pierwszy sezon, w którym rośliny zaczęły obficie owocować.