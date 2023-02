Hogwarts Legacy idzie po rekord na Twitchu. 1,3 miliona oglądających pierwszego dnia robi wrażenie. Zobacz, jak wygląda rozgrywka Paweł Ćwikliński

Hogwarts Legacy jeszcze przed swoją oficjalną premierą wspina się na wyżyny popularności. Na Twitchu grę pierwszego dnia oglądało aż 1,3 miliona osób >>> Avalanche Software Zobacz galerię (11 zdjęć)

Hogwarts Legacy jeszcze nie ma swojej oficjalnej premiery, a już idzie po rekord popularności na popularnej platformie streamingowej Twitch. 1,3 miliona osób obejrzało streamy tylko pierwszego dnia! Osadzona w uniwersum Harry'ego Pottera gra autorstwa Avalanche Software cieszy się znakomitymi recenzjami i opiniami użytkowników, a napływające w coraz większych ilościach gameplaye nie pozostawiają złudzeń - to dokładnie to, na co fani serii czekali od lat. Zobacz, jak prezentuje się gameplay.