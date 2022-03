Hokeiści wracają do gry, ale bez telewizyjnych kamer

Opromienieni zdobyciem Pucharu Kontynentalnego krakowianie na krajowym podwórku spróbują odrobić straty w rywalizacji z GKS Tychy, który w play off prowadzi 3:1 i podopiecznym trenera Andrieja Sidorenki już tylko jednej wygranej brakuje do awansu do półfinału.

Spotkania pod Wawelem nie będzie transmitować krakowski ośrodek TVP, a wszystko z powodu gry w zespole gospodarzy aż 12 hokeistów z Rosji. Do tej pory w żaden sposób nie odnieśli się oni do agresji prowadzonej przez ich kraj na Ukrainie i telewizja publiczna postanowiła nie pokazywać dalej spotkań ćwierćfinałowych z udziałem Cracovii oraz Re-Plast Unii Oświęcim, choć miała takie plany.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z RYWALIZACJI COMARCH CRACOVIĄ Z GKS TYCHY

W tej sytuacji GKS Tychy zwrócił się do krakowskiego klubu z prośbą o zmianę terminu piątkowego meczu na godz. 17, by jego kibice mogli obejrzeć hokejowe widowisko pod Wawelem, a następnie wrócić do Tychów na derbowy mecz piłkarzy GKS z Zagłębiem Sosnowiec zaplanowany na godz. 20.30.