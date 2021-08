Hołd dla powstańca śląskiego ppor. Augustyna Wieszołka - oznaczony zostanie jego grób w Rudzie Śląskiej

Oznaczono grób Augustyna Wieszołka

Ppor. Augustyn Wieczorek od zawsze związany był z Rudą Śląską i historią miasta. Instytut Pamięci Narodowej oznaczył jego grób znakiem pamięci "Tobie Polsko". Uroczystość miała miejsce w poniedziałek, 23 sierpnia o godzinie 11. Wzięli w niej udział m.in.: dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, policji oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach.

Kim był śp. Augustyn Wieszołek?

Śp. Augustyn Wieszołek był związany przez całe życie z miastem Ruda Śląska. Wiosną 1919 roku został zaprzysiężony jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Brał udział we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Po zakończeniu II powstania śląskiego, na polecenie kierownictwa Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, jesienią 1920 roku, wstąpił ochotniczo do Policji Górnego Śląska czyli Policji Plebiscytowej. Za udział w walkach III powstania śląskiego został odznaczony Medalem Niepodległości, Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi kl. I oraz Gwiazdą Górnośląską. Po powrocie części Górnego Śląska do Polski wstąpił do Policji Województwa Śląskiego, i służył jako funkcjonariusz służby mundurowej (obecnie prewencji) w Chebziu, Kochłowicach, Nowym Bytomiu. W sierpniu 1939 roku współorganizował na terenie obecnej Rudy Śląskiej oddziały samoobrony powstańczej, m.in. nadzorując je z ramienia Policji Województwa Śląskiego. Po 17 września 1939 roku został internowany na terenie Rumunii a następnie przekazany Niemcom i osadzony w Stalagu na terenie III Rzeszy Niemieckiej. Po wojnie był represjonowany przez funkcjonariuszy UB za służbę w Policji Województwa Śląskiego II RP.Zmarł w 1986 r. i został pochowany w Rudzie Śląskiej.