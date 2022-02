Horoskop chiński na 2022 r. Mamy rok Tygrysa. Wróżka Jessica Chan przepowiada miłość, zdrowie i karierę

Horoskop chiński to alternatywa dla tradycyjnych czy numerologicznych horoskopów przepowiadających, co czeka znaki zodiaku. Zgodnie z chińskim kalendarzem wchodzimy w nowy rok - Rok Tygrysa. Sprawdź, jakie zwierzę odpowiada twojej dacie urodzenia i przekonaj się, co Cię czeka. Horoskop przygotowała jedna z najbardziej znanych wróżek z Hongkongu - Jessica Chan. Specjalizuje się w horoskopach oraz w tarocie. Sprawdź, co mówi o Tobie horoskop chiński na 2022 rok. Zobacz na kolejnych kartach