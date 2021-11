Horoskop na grudzień 2021. Wróżka Jasmina już wie, jak minie nam ostatni miesiąc roku. Czytajcie

Horoskop na grudzień 2021. W grudniu będziemy czuć całkiem dobrze, lepiej niż w ubiegłym roku, chociaż w świąteczny czas lepiej nie podróżować. Ostrzega przed tym ponury Saturn ustawiony 24 grudnia w kwadraturze do zmiennego Urana. Święta w domu upłyną w serdecznej atmosferze, prezenty będą może mniej bogate, ale za to okażą się bardziej trafione. Przed Sylwestrem nastroje wszystkim się poprawią, bo 31 stycznia Księżyc wchodzi do pogodnego znaku Strzelca. Nie obejdzie się bez zabaw i dobrze, byle tylko ostrożnie i bez szaleństw. Czytajcie.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

