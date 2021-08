Horoskop na SIERPIEŃ 2021. Te znaki zodiaku pokonają burze i przeciwności losu. Wróżka Lorelei stawia horoskop miesięczny

- Wakacyjny odpoczynek będzie potrzebny, by zresetować umysł i podjąć się wyzwań, do których droga czasami może być wyboista. Umiejętne odnalezienie intencji współpracowników pozwoli na wybór najlepszego rozwiązania. Niektóre znaki czeka ogrom pracy, ale zostanie ona doceniona. To dobry czas na działanie - mówi wróżka Lorelei.