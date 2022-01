Horoskop roczny na 2022 wróżki Jasminy. Rok Jowisza da wytchnienie wielu znakom zodiaku

Horoskop roczny dla znaków zodiaku

Zmiany będą nadchodzić powoli, ale nieugięcie. W marcu do znaku Wodnika wejdzie Saturn, porządkując wiele spraw, które dotąd pozostawały w bałaganie. Restrykcje związane z epidemią nadal więc zostaną zachowane, będą jednak lżejsze. Czterokrotne cofanie się Merkurego mówią o tym, że wiele impulsywnie wypowiedzianych słów będziemy chcieli cofnąć. Uważajmy więc na to, co mówimy i ogłaszamy, skandali z tego powodu nie zabraknie. Będzie jednak mniej złości, a więcej z tego śmiechu. Jowisz w Rybach przyniesie pogłębienie duchowości i życzliwości, a także poprawę kondycji, zwłaszcza psychicznej. Jako społeczeństwo będziemy lepiej się rozumieć i sprawniej ze sobą współdziałać. Ryby łagodzą konflikty. mają przyjacielskie podejście do ludzi, co wpłynie na cały rok Jowisza, rezydującego w tym znaku.