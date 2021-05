Hospicjum w Bielsku-Białej potrzebuje pomocy. Naprawa dachu to koszt ok. 200 tys. zł

Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach grozi upadłość. Konto na Patronite. Słynny obiekt UNESCO w woj. śląskim potrzebuje pieniędzy i sponsorów

Trzeba pomóc niezwykłej kopalni ze Śląska! Nasz jedyny obiekt UNESCO jest w tarapatach. Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach szuka pomocy na Patronite. Nie ma już pieniędzy na nic. Można wpłacać nawet 5 zł. - Jeżeli branża turystyczna wkrótce się nie odrodzi, będziemy zmuszeni ogłosić upadłość, co może doprowadzić do utraty tytułu obiektu światowego dziedzictwa. By dołączyć do UNESCO, ekstraklasy obiektów, które wpłynęły na rozwój ludzkości, poświęciliśmy blisko 30 lat naszej pracy - apelują członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.