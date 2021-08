Hospicjum w Jaworznie otrzymało 10 tysięcy od Nieba w Mieście. Właścicielka przelała uzbierane pieniądze na karę od sanepidu

Niebo w mieście to znany lokal w centrum Jaworzna. Chrześcijańska księgarnio-kawiarnia znajduje się przy rynku. To jeden z lokali, który dołączył do strajku przedsiębiorców podczas pandemii koronawirusa i otworzył się pomimo obostrzeń w lutym. Otwarcie lokalu przyciągało wielu klientów, którzy z chęcią przychodzili tutaj, by spotkać się ze znajomymi i napić dobrej kawy czy herbaty.

Do Nieba w mieście wielokrotnie przychodziły kontrolę policji czy sanepidu. Właścicielka często relacjonowała to, co się dzieje na Facebooku. Sanepid nałożył na nią karę 12 tysięcy złotych. Założono więc zbiórkę, by zebrać pieniądze na pomoc. Jednocześnie podjęła kroki prawne, by odwołać się do tej decyzji i odzyskać pieniądze, które musiała szybko zapłacić.